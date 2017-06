¿Cómo pasan Chicharito y Lucía Villalón el verano de su boda?

A la larga lista de bodas de futbolistas que se han celebrado este mes de junio -la de Marc Bartra y Melissa Jiménez, Álvaro Morata y Alice Campello y Mario Suárez y Malena Costa- debería haberse sumado otro enlace que tristemente jamás llegará a materializarse: el del mexicano Javier Hernández Chicharito y Lucía Villalón.

De acuerdo con las informaciones que se filtraron antes de que la pareja concluyera su relación en medio de la polémica a principios de este año, su paso por el altar estaba fijado para estas mismas fechas, pero finalmente la distancia, la supuesta falta de apoyo que el futbolista habría mostrado a su chica mientras ella permanecía ingresada en el hospital y, según las malas lenguas, la aparición en escena de la actriz Camila Sodi echaron por tierra sus planes para darse el 'sí quiero'.

Ese desagradable revés en el plano sentimental no ha impedido, sin embargo, que la guapa periodista acudiera el pasado domingo con la mejor de sus sonrisas a la boda de Melissa y Marc -a la que sin duda hace un año pensaba que iría del brazo de su entonces prometido- y le dedicara además una bonita felicitación a la pareja de enamorados a través de sus redes sociales: "Enhorabuena pichones! Que seáis muy felices y comáis perdices!!!!".

Además, estos días también se la ha visto disfrutando de unas vacaciones en Ibiza junto a sus amigos aprovechando que desde hace meses vuelve a estar afincada en España tras regresar de Alemania, adonde se había mudado para estar más cerca del deportista.

Por su parte, Chicharito vive estos días concentrado con sus compañeros de la selección mexicana en el marco de la Copa Confederaciones. Ahora en sus redes sociales, en las que antes publicaba fotos de su día a día junto a la periodista, solo hay espacio para celebrar sus logros deportivos y, hace unas semanas, para festejar su 29 cumpleaños en Nueva York.

"Quiero agradecerle a toda la gente por todos sus mensajes el día de ayer, su buena vibra, buenos deseos y felicitaciones por mi cumpleaños!!! GRACIAS!", escribía en ese momento.El silencio de Chicharito contrasta con la actitud de transparencia con la que ha afrontado la ruptura su exnovia, sobre la que no ha dudado en pronunciarse con naturalidad y sin morderse la lengua en varias ocasiones -bien fuera en sus apariciones en diversos eventos o en contadas entrevistas- para insistir en que, en el fondo, se alegraba de no haberse casado con el delantero.

"La [pregunta] que yo me hago es cómo hemos llegado a esto... Yo soy muy creyente y sé que todo ha pasado porque Dios así lo ha querido, porque si me hubiera casado con él me habría equivocado. Está claro que él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debe", aseguraba en una entrevista a la revista Woman, en la que se mostraba optimista de cara al futuro: "No puedo decir que estoy en mi mejor momento, la verdad, pero tampoco en el peor. De desamor nadie se muere; y ahora toca superar la decepción".