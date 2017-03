Pequeño incidente de Hayden Panettiere y su hija Kaya en un avión

635x357 Hayden Panettiere y su hija Kaya limpiando en el avión (c) Twitter. EFE

La actriz Hayden Panettiere, conocida por su papel de Claire Bennet en 'Heroes', afronta siempre con sentido del humor las satisfacciones y también los contratiempos de la experiencia maternal que le ha brindado su hija Kaya, a quien tuvo hace dos años con su prometido, el boxeador Wladimir Klitschko, como ha querido demostrar ahora a través de una divertida anécdota publicada en su perfil de Twitter.

"Yyyyy de repente tu hija hace pis en el suelo del baño del avión. ¡Pero mira cómo ayuda este bebé a limpiar a su mamá! (sic)", escribió en su cuenta para describir una curiosa imagen en la que ambas aparecen limpiando apresuradamente semejante estropicio.

La artista estadounidense, que ha pasado los últimos cinco años interpretando a Juliette Barnes en 'Nashville', revelaba recientemente que llegó a sufrir depresión postparto a raíz del nacimiento de la pequeña Kaya en diciembre de 2014, pero no fue hasta un año más tarde cuando se animó a buscar ayuda profesional.

"Lleva un tiempo [con depresión postparto] y de repente ya no sientes nada. No te sientes tú misma. Las mujeres son tan resistentes, eso es lo más increíble sobre ellas. Creo que haber pasado por algo así me hace más fuerte. También creo que soy mejor madre, una experiencia así te permite explorar mejor esa conexión [madre e hija]", confesaba en el programa Good Morning America el pasado enero.