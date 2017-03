El perro de Carrie Fisher ya tiene nuevo dueño

Además de dejar profundamente consternados a todos sus amigos y familiares, así como a la nutrida legión de admiradores que se había ganado gracias a su papel de Princesa Leia en 'Star Wars' o a su faceta como escritora y humorista, la trágica muerte de la actriz Carrie Fisher a finales del año pasado como consecuencia de un paro cardíaco también dejó un vacío irreparable en su adorado perro Gary, un simpático bulldog francés que la artista no dudaba en llevarse a cada uno de los actos promocionales de la película 'El despertar de la Fuerza' (2015).

Tanto es así, que han tenido que pasar algo más de tres meses para que los nuevos encargados de cuidar de la mascota -que alcanzó una gran popularidad gracias a la exposición pública que le brindó su famosa dueña y al hecho de que contaba incluso con una cuenta de Instagram- le hayan encontrado finalmente un hogar definitivo en el que pueda recuperar la estabilidad perdida tras el repentino fallecimiento de la actriz.

Como revela el portal de noticias TMZ, Gary podrá iniciar ahora una nueva etapa bajo la supervisión y protección de Corby McCoin, asistente personal de Carrie durante sus últimos años de vida y, a ojos de sus allegados, la persona con la que el animal se sentiría más cómodo tras la inesperada desaparición de la artista.A lo largo de las semanas posteriores a la muerte de Carrie Fisher y la de su madre Debbie Reynolds, llegó a especularse con la posibilidad de que fuera Billie Lourd -hija de la primera- quien terminara asumiendo la responsabilidad de acoger a Gary en su casa, teniendo en cuenta que el perro parecía haber hecho buenas migas con la mascota de la también actriz, una hembra de bulldog francés llamada Tina.

Sin embargo, parece que esta opción fue finalmente descartada por la propia joven.Buena parte de las últimas entrevistas que concedió Carrie Fisher antes de morir acaban versando por una u otra razón sobre el carácter excesivamente "dependiente" que había acabado desarrollando Gary, lo que constituía una de las muchas razones por las que la intérprete se sentía obligada a llevarle consigo en tantos actos públicos como le fuera posible.

"Es que odia estar lejos de mí. Tiene esta especie de dependencia que acaba derivando en ansiedad si no se ve satisfecha. Me siento mal porque creo que es un hábito que ha debido de heredar de mí. Sinceramente, a veces me parece un poco estúpido tener que llevarle conmigo a todas partes. Nunca pensé que acabaría siendo una de esas mujeres que no se separan de sus mascotas, y mira, aquí estoy", confesaba en una reciente aparición televisiva.