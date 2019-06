La personalidad de Billie Eilish "cambia" en función de su atuendo

A diferencia de otras celebridades que necesitan expresarse a través de la moda o acentuar alguna de las muchas vertientes de su personalidad por medio de los modelitos que lucen en sus apariciones públicas, la cantante Billie Eilish, de 17 años, está convencida de que en su caso ocurre justamente lo contrario, que su carácter se ve directamente definido por el atuendo que lleve en cada momento y, en consecuencia, que este puede volverse extremadamente camaleónico.

"La ropa determina mi identidad y por eso es lo primero en lo que pienso cuando me levanto por la mañana. Toda mi personalidad se basa en la ropa que llevo cada día. Adapto mi personalidad a los conjuntos que me ponga. Si llevo algo encima que no me haga estar cómoda, entonces me convertiré en una persona completamente diferente, una persona a la que odie", ha revelado a la revista Vogue.

Puede que su teoría sobre la importancia que la estética juega en su vida cotidiana sea algo hiperbólica, pero tampoco resulta demasiado sorprendente viniendo de una de las artistas más excéntricas y originales del panorama musical actual. Y es que, buena parte del atractivo que ha suscitado la propuesta musical de la californiana, autora de éxitos de ventas como 'bury a friend' o 'bad guy', reside precisamente en las metáforas algo surrealistas que emplea para proyectar su particular visión sobre el mundo que le rodea.

"De verdad que no quiero malgastar la plataforma de la que dispongo. Trato de no pensar demasiado en ello, pero realmente creo que todos aquellos que estamos bajo el ojo público, o como quieras llamarlo, debemos hablar más sobre aquellos temas que son relevantes a nivel social, como el cambio climático. Pienso que podemos y debemos hacer mucho más para concienciar, yo la primera", ha aseverado sobre su faceta de activista.