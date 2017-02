Le piden la mano a La Bibi, se casa en Tu Mañana

Hoy San Valentín estuvo inundando de amor al estudio de Tu Mañana, tanto así que el actual compañero de la presentadora de Infraganti, La Bibi, le pidió la mano en vivo y en directo, así es señores; ella sorprendida y sonrojada, le dijo que Sí.

Arrodillado y con el anillo de compromiso, el padre de sus dos hijas (Carlos Lasso) le pidió matrimonio, el romanticismo congeló por un momento a todos sus compañeros de Tu Mañana; pero por supuesto, esto no quedó allí y es que ambos contrajeron matrimonio por el civil. La Bibi lució un bello vestido blanco, la ceremonia inició con palabras dedicadas a Dios, la unión familiar, el respeto y la fidelidad.

Pero eso no es todo, es que además, la ex Miss Panamá, Gladys Brandao, anunció formalmente su noviazgo con el también modelo y ex Mister Panamá Internacional, Julián Torres; revelando que iniciaron la relación el 21 de abril del año 2016, pero que prefirieron esperar un tiempo para hacerlo público.

Asimismo, el modelo profesional Marlon Polo, llegó acompañado de su actual novia, Ashlany Gómez, quien tiene seis meses de embarazo, así qe pronto serán padres. Contaron cómo se conocieron y Polo le entregó un bello ramo de rosas.

Para complementar este bello momento romántico, el cantante venezolano, Ricardo Santana, presentó su nuevo sencillo y videoclip grabado en Panamá, "Qué bonito es el amor"; y el cierre de la boda entre La Bibi y Carlos, estuvo a cargo de Relio, con su bella canción "Adicto a ti".