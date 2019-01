El primer hijo del presentador Andy Cohen será un niño

Cuando el pasado 20 de diciembre Andy Cohen anunció en el último episodio de la temporada de su 'talk show' que estaba esperando su primer hijo gracias a un proceso de gestación subrogada desveló también que la fecha del nacimiento del bebé estaba prevista en unas seis semanas, por lo que, según las cuentas, el presentador se encuentra ya en la recta final y su primogénito podría llegar al mundo en cualquier momento.

En vista de lo poco que queda para su debut en la paternidad, él no ha tenido ningún reparo en desvelar el sexo de su retoño durante su última aparición televisiva, en la que no lograba contener la emoción ante los cambios que se avecinan en su vida. "Recuerdo que el año pasado estaba aquí mismo, preguntándome si el año siguiente mi hijo ya habría nacido por estas fechas, así que este que viene será uno muy importante para mí", aseguró mientras charlaba con Anderson Cooper en el especial de Año Nuevo de la cadena CNN.

"Es un niño y debo decir que no puedo esperar a conocerle. Y creo que puedo predecir sin miedo a equivocarme que nacerá con una buena mata de pelo. Estoy tan emocionado que no puedo pensar en otra cosa".

Al igual que muchos otros padres o madres que han cumplido su sueño de formar una familia mediante esa técnica de reproducción asistida, Andy Cohen ha querido agradecer una vez más la generosidad de la mujer que está gestando a su bebé y que, como ya afirmó en el momento en que anunció la noticia, lleva dentro de ella su futuro.

"Jamás pensé que, como hombre gay, podría madurar y acabar teniendo mi propia familia. Y aquí estamos, en el 2019, y ahora cualquier cosa parece posible. Le estoy tan agradecido a la maravillosa subrogada con la que he trabajado... Yo he cumplido los 50 este año y puedo decir que algunas personas tardan más en llegar a este punto [de madurez] y sencillamente a mí me ha llevado todo este tiempo", ha aclarado.