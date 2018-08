¿Qué es lo primero que ha hecho Perrie Edwards tras operarse del esófago?

La cantante Perrie Edwards, componente del grupo femenino Little Mix y exnovia de Zayn Malik, ha recurrido a sus redes sociales para anunciar a sus miles de seguidores que esta semana tuvo que pasar por el quirófano para solventar unos problemas ligados al funcionamiento de su esófago. Y para demostrar que la intervención no podría haber tenido un desenlace más satisfactorio, la intérprete ha compartido con ellos una curiosa anécdota gastronómica sobre lo primero que hizo tan pronto como abandonó el hospital.

"Solo yo podría salir de una operación y pedir directamente que me lleven al Ivy [una famosa pastelería] para comerme mi bomba de chocolate favorita. Mi esófago no puede interponerse entre la comida y yo, eso está claro. Lo que no te mata siempre te hace más fuerte", ha bromeado la estrella del pop en su perfil de Instagram al tiempo que informaba y tranquilizaba a sus admiradores.

Aunque no ha querido dar demasiados detalles sobre el estado de su aparato digestivo o el origen de tales contratiempos, hay que recordar que la vocalista británica ya reveló en una ocasión que, siendo solo una niña, había tenido que someterse a "muchas" operaciones quirúrgicas como consecuencia de las dificultades que experimentaba para ingerir alimentos.

"Mi marca personal es la cicatriz que tengo en mi estómago. Cuando era pequeña, mi esófago era demasiado pequeño, así que tuve que operarme para poder comer con normalidad. He tenido muchas operaciones, y por eso no me gusta enseñar mi vientre en público", confesaba hace unos años.