635x357 El príncipe Carlos acompañará a Meghan Markle al altar. Associated Press

Los rumores sobre quien sustituiría al padre de la novia, Thomas Markle, se dispararon el jueves tras el anuncio de que no acudiría al enlace por problemas de salud. Las apuestas sugerían que sería la madre de Markle, Doria Ragland, la que tendría el honor.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi