El príncipe Enrique sí utilizará una alianza de casado

En un nuevo guiño al espíritu moderno que ha definido su enlace de hoy sábado con Meghan Markle, el príncipe Enrique ha decidido lucir una alianza de casado tras su paso por el altar. El palacio de Kensington ya ha confirmado que la ceremonia religiosa que tendrá lugar al mediodía en la capilla San Jorge de Windsor incluirá un intercambio de anillos entre los novios en respuesta a "sus preferencias personales".

Esa no será la única novedad; durante el intercambio de votos la antigua protagonista de 'Suits' excluirá el de "obediencia" de sus promesas rompiendo con la tradición y adaptando su matrimonio a los tiempos actuales. En el caso de la boda de los duques de Cambridge en 2011, el príncipe Guillermo si entregó a Catalina una sencilla banda de oro galés que había sido un regalo de la reina Isabel a la pareja, pero el gesto no fue recíproco, ya que él optó por no ponerse una siguiendo el ejemplo de su abuelo.

El príncipe Felipe decidió no lucir ninguna joya que reflejara su unión con la monarca, entonces la princesa Isabel, después de que contrajeran matrimonio en 1947 por decisión propia y abriendo una nueva posibilidad de cara al futuro dentro del estricto protocolo de la casa real.Carlos de Gales, por ejemplo, sí utilizó un anillo de casado tras sus dos matrimonios, con la fallecida Lady Di y con la actual duquesa de Cornwall, aunque ha dado un pequeño giro a esa costumbre cambiando la alianza por un sello que no lleva en el dedo anular, sino en el meñique.