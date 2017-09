Las tres prioridades de Matt Bomer en la educación de sus hijos

Además de haberse convertido en uno de los actores más taquilleros y solicitados del momento, Matt Bomer también puede presumir de ser el orgulloso padre de tres niños -Kit, Henry y Walker- junto a su marido Simon Halls, una prole a la que ambos tratan de inculcar todos los días la necesidad de convertirse en personas "respetuosas" que traten a sus semejantes con educación y que, ante todo, se reivindiquen a través del empeño que pongan en todo lo que se propongan.

"Lo que de verdad tiene sentido para nosotros son las buenas maneras, la educación y una cultura del trabajo sólida que les haga creer en ellos mismos, que les haga perseguir sus sueños con determinación. Seas quien seas, e independientemente del tipo de persona que quieras ser y de las aspiraciones que tengas, lo más importante es aceptarse como uno es y rodearte siempre de amor", ha explicado a la revista 'Modern Luxury'.

Al margen de las muchas responsabilidades que se atribuye en lo que a su faceta de padre se refiere, el astro de Hollywood no podría estar más satisfecho ante el sinfín de alegrías que en todo este tiempo le han brindado sus retoños, a quienes atribuye que su "mundo" personal se haya reducido de tal forma, que ahora solo disponga de tiempo para aquello que le resulta verdaderamente relevante.

"En el momento en que te conviertes en padre, tu mundo se vuelve mucho más pequeño, pero todo está mejor conectado. Todo gira en torno a la familia, como creo que debe ser. Es la familia la que me ayuda a superar los malos momentos, la que me levanta en medio de la tormenta. Somos afortunados de tener unos niños muy cariñosos que todavía no han llegado a esa edad en la que reniegan un poco de los padres. Todavía nos siguen dando besos y abrazos constantes", ha bromeado.