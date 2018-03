Los problemas culinarios de Daisy Ridley ahora que es vegana

Cuando tomó la decisión de eliminar definitivamente la comida de origen animal de su dieta, la actriz Daisy Ridley no se esperaba que una de las cosas que más le costaría de su nuevo estilo de vida sería saber qué cocinar.

Por ahora, la británica no ha tenido demasiado tiempo para explorar y está focalizando toda su creatividad en los platos con tofu.

"Me hice vegana el año pasado y desde entonces no he cocinado demasiado porque solo he estado en casa durante dos semanas. Antes, solía preparar laksa de pescado a menudo. Ahora, básicamente intento dejar volar mi imaginación con el tofu", declaró la intérprete en una entrevista reciente concedida a la revista Empire.

A parte de esta comida oriental preparada con soja, la artista de 25 años también ha introducido la leche de almendra en su régimen vegano, que sustituye la leche de vaca que hasta ahora consumía.

"Ya no sabría decírtelo", contestó al ser preguntada por el precio de un brick pequeño de leche. "Pero una botella de leche de almendra cuesta aproximadamente 1,70 libras (1,90 euros). Es increíblemente cara, aunque probablemente tarde menos en caducar. Dios, parezco una imb***l, ¿no?", bromeó en la misma publicación.Por otro lado, la conversación con el entrevistador le sirvió también a Daisy para desvelar su mayor miedo.

"Ser enterrada viva. Vi un episodio especial de 'CSI' que dirigió Quentin Tarantino y, honestamente, tuve pesadillas durante meses. Qué cruel. Lo peor que me podría ocurrir", explicó al recordar el capítulo titulado 'Grave Danger', en el que uno de los personajes queda atrapado en un ataúd.