El propósito de Ariana Grande para 2019 es seguir soltera

Como el resto de los mortales, las celebridades también se fijan nuevos propósitos de cara al nuevo año y en el caso de Ariana Grande tiene muy claro cuál es el primero de su lista: aprender a disfrutar de su soltería tras el final de su breve e intenso noviazgo con Pete Davidson.

Después de un 2018 en el que su vida personal ha dado que hablar tanto o más que su carrera profesional -y en algunos casos ambas se han entrecruzado tal y como sucedía en el sencillo 'Thank u, Next', una oda a sus antiguas relaciones sentimentales-, la cantante se ha propuesto aprender a estar sola y se tomará el tiempo que haga falta para conseguirlo.

Así lo ha dejado claro en respuesta a un fan que le preguntó a través de Twitter con quién está saliendo ahora: "Alerta de spoilers para el resto del año, y probablemente también de mi vida: no hay nadie. Por favor, tomad como referencia este tuits para futuras dudas", respondió, dando a entender que está harta de que le interroguen al respecto.

No es ningún secreto que los últimos meses no han sido precisamente un camino de rosas para la estrella del pop, no solo por el fracaso de su compromiso con el humorista de 'Saturday Night Live', sino también por el fallecimiento de su exnovio, el rapero Mac Miller, que se quitó la vida el pasado mes de septiembre.

En sus propias palabras, Ariana no veía el momento de dejar atrás esa etapa tan oscura de su vida, tal y como reflejaba el mensaje con que despidió el año en sus redes sociales: "Hasta la vida 2018, maldito ca****. Espero que este nuevo año os traiga a todos mucha risa, claridad y la oportunidad de recuperaros".