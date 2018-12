¿Qué propósito se ha marcado Kelly Clarkson para el "primer día" del año nuevo?

Fiel a su carácter honesto y a su simpático sentido del humor, la cantante Kelly Clarkson no ha tenido reparo alguno a la hora de compartir con todos sus seguidores de las redes sociales que, a lo largo del presente período navideño, ha terminado ganando unos cuantos kilos más de los que había previsto en un principio, por lo que el primero de los muchos propósitos que se ha marcado de cara al año que está por comenzar reside nada menos que en deshacerse de esa carga adicional que, por otro lado, procede de uno de los grandes placeres de la vida.





"Me aprietan los pantalones, pero no me arrepiento de nada", ha escrito la estrella de la música en su perfil de Twitter para bromear, a continuación, sobre el proceso que seguirá para regresar a su peso ideal.

"A esa persona que dice haber perdido peso durante las vacaciones... No te preocupes, lo he encontrado yo y te lo devolveré tan pronto como llegue el uno de enero", ha asegurado en tono jocoso. La duda se encuentra ahora en las técnicas que llevará a cabo la intérprete estadounidense para quemar esas calorías extra y recuperar la normalidad tras unas navidades marcadas por algún que otro exceso, ya que ella misma admitía recientemente que la perspectiva de acudir regularmente al gimnasio para entrenarse no le resultaba precisamente apetecible.

"La verdad es que todavía odio con toda mi alma lo de ir al gimnasio. Sudo mucho, me pongo roja como un tomate y tampoco aprecio demasiados cambios. La gente dice que ejercitarse es bueno para el corazón, pero la misma gente dice también que el vino tinto es bueno para el corazón... No sé, solo estoy soltando datos objetivos, ¿y quién soy yo para ignorar los consejos de la ciencia?", se preguntaba Kelly a finales del pasado mes de noviembre en la misma plataforma.