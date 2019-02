La puñalada trapera de Taylor Kinney a su ex Lady Gaga

La cantante (y ahora también actriz) Lady Gaga está atravesando una etapa agridulce: hace unos días se llevó su primer Óscar por la canción 'Shallow' de la banda sonora de 'Ha nacido una estrella' y su interpretación del tema durante la gala junto a su compañero de reparto Bradley Cooper sigue en boca de todos, pero quizá no completamente por las razones que a ella le gustaría.

Su evidente química con el actor ha dado pie a un intenso debate sobre qué esconderían realmente los gestos de complicidad que intercambiaron durante el número musical, que llega por otra parte en el momento más inoportuno, ya que la semana pasada se confirmó el final de su compromiso con Christian Carino y ella volvía a estar por tanto soltera.

A ese revés emocional se suma ahora un nuevo disgusto provocado por su anterior pareja Taylor Kinney. Su ruptura en 2016 se había producido a todas luces de manera cordial, o al menos eso se deducía del comunicado que ambos publicaron en aquel momento en el que aseguraban que seguían siendo almas gemelas y que sus complicadas agendas profesionales habían sido el único motivo por el que no habían podido seguir adelante con su "sencilla historia de amor".

La bonita amistad que seguían manteniendo quedó incluso patente en el documental de la artista, 'Gaga: Five Foot Two', donde se vio que él le había enviado flores antes de su aplaudida actuación en el intermedio de la Super Bowl de 2018.Sin embargo, él parece guardar un recuerdo algo diferente del final de su relación en vista de la pulla que acaba de lanzar a su ex ahora a través de la esfera virtual.

El actor se topó en una de sus publicaciones de Instagram con un comentario de un seguidor que rezaba "Me alegro de que pudieras escapar de Gaga". En lugar de eliminarlo o, al menos, ignorarlo, Taylor ha reconocido la validez del mensaje dándole un 'me gusta'. Solo él sabe qué quería decir con eso.