¿Quién quiere envenenar a Kris Jenner?

Por si no tuviera suficiente con las polémicas y los enfrentamientos públicos que suelen protagonizar con frecuencia sus famosos hijos -ella tampoco se ha librado de generar alguna que otra controversia a lo largo de estos últimos años-, la estrella televisiva Kris Jenner ha querido dejar patente ahora su preocupación ante la posibilidad de que un misterioso villano se haya propuesto "envenenarla" contaminando para ello el agua corriente de su mansión angelina.

"No sé si hay algo extraño en el agua potable de mi casa", se dirige a su hija Kim en un adelanto del próximo episodio de 'Keeping Up With The Kardashians', poco antes de hacerse con un producto químico con el que evaluar la calidad del agua y determinar si sus sospechas son ciertas. "Mamá, ya sabíamos que eras un poco paranoica, pero con esto te has pasado definitivamente de la raya", le contesta la más famosa de sus hijas en tono jocoso para sacar a relucir su evidente escepticismo ante semejante teoría.

Pese a que las pruebas efectuadas por la matriarca del clan televisivo demostraron que el líquido elemento que sale de sus grifos es perfectamente apto para el consumo humano, Kris todavía no ha desterrado por completo la hipótesis de que cuenta con un despiadado enemigo dispuesto a deshacerse de ella a toda costa.

"Parece que el agua es ligeramente diferente en materia de coloración, pero dentro de los límites del agua potable. Podemos descartar el problema del agua y volver a la casilla de salida. Pero si alguien está tratando de envenenarme, estoy decidida a llegar al fondo del asunto y averiguar de quién se trata", advierte al resto de su familia en otro extracto del programa.