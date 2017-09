La radical forma de Ian Somerhalder para mostrar su deseo de ser papá

Casi dos meses después del nacimiento de la pequeña Bodhi Soleil, sus famosos papás, los actores Ian Somerhalder y Nikki Reed, no pueden parar de hablar en cada una de sus apariciones públicas de su debut en la paternidad para desvelar graciosas anécdotas sobre todo el proceso, que comenzó cuando ambos acordaron que había llegado el momento de dar un paso más en su relación.

Aunque obviamente se trataba de una decisión muy meditada y que tomaron juntos, el guapo intérprete se apresuró a deshacerse de los anticonceptivos de su mujer justo después de que tuviera lugar la conversación al respecto para asegurarse de que nada la hiciera cambiar de idea. "Decidimos que queríamos tener un hijo, que había llegado el momento.

Sin que lo supiera la pobre Nikki, cogí su bolso y tiré sus pastillas anticonceptivas. Y por cierto, acababa de estrenar la caja, así que tuve que sacar una a una todas esas indeseables píldoras", confesó el intérprete entre risas después de que su mujer afirmara lo mismo en el podcast 'Informed Pregnancy' del reputado doctor Elliot Berlin.No hay duda que la pareja tendrá muchas anécdotas para contarle a su hija cuando sea mayor, como por ejemplo los detalles de su llegada al mundo, que pese a que Nikki siempre había querido que se produjera en casa, finalmente tuvo lugar en un hospital cercano.

"Creo que lo que más me molestó de todo, de hecho, fue la industria médica. Todas esas normas y directrices y la paranoia, todas esas obsesiones que te meten en la cabeza sobre lo que podría ir mal. Yo soy una persona muy organizada, pero en esa ocasión no tenía ningún plan, y creo que eso dice mucho. No sabía qué hacer. El parto que siempre había querido era en casa, sin luces, sin hablar, sin ningún tipo de intervención. Quería que fuera tranquilo, sin ruido, a solas", reveló.

Tal y como anunció el artista en su Instagram, los recién estrenados papás pasaron el primer mes de vida de su retoño prácticamente aislados del mundo, con muy pocas intervenciones en sus redes sociales. Sin embargo, en una de sus primeras publicaciones después de haberse convertido en mamá, Nikki demostró la increíble y rápida recuperación que ha protagonizado su espectacular figura tras dar a luz."Hey, hermanito, ten mucho cuidado con mi útero. Algo normal que decirle a tu hermano en pleno posparto", bromeó junto a una imagen en la que aparece luciendo un vientre plano y abdominales mientras practica acroyoga con su hermano mayor Nathan, con una serie de ejercicios completamente aptos para el posparto.