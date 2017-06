¿Cómo reaccionó Serena Williams al enterarse de que estaba embarazada?

A sus 35 años y después de haberse consagrado en plena madurez deportiva como la tenista femenina con más títulos de la historia, Serena Williams se prepara ahora para afrontar el que probablemente sea el reto más importante de su vida personal: un esperado debut en la maternidad que se producirá aproximadamente en tres meses y que sin duda alterará de forma notable las prioridades de su día a día.

Sin embargo, la estrella de la raqueta reconoce ahora que lo primero que se le pasó por la cabeza al enterarse de que estaba embaraza nada tenía que ver con los inevitables cambios que se desprenden de tan buena noticia en el ámbito puramente personal, sino con el impacto que el período de gestación tendría en una temporada tenística que ya había planificado a conciencia.

"Tuve que inspirar dos veces y luego sentí como si el corazón se me cayera al suelo. Creo que literalmente se cayó al suelo. Me quedé un poco incrédula al principio y pensé: 'Oh Dios Mío, esto no es posible. Tengo que jugar un torneo en unos días. ¿Cómo voy a disputar el Open de Australia?'. Mi idea de cara a este año era volver a ganar Wimbledon [por tercer año consecutivo]", revela en el nuevo número de la revista Vanity Fair, en cuya portada aparece completamente desnuda ante la experimentada cámara de la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz.

La hermana pequeña de la también afamada tenista Venus Williams siempre se ha destacado por su extrema profesionalidad y por la ambición con la que encara cualquier desafío relacionado con su vocación profesional, por lo que no debería resultar demasiado sorprendente que ya haya anunciado su intención de volver a las pistas tan pronto como esté recuperada del parto y, sobre todo, que todavía no haya asimilado del todo su inminente estreno como madre cuando ya ha superado los seis meses de embarazo.

"Sigue sin parecerme real, todavía no sé ni por qué me está pasando esto. Me sigo preguntando todos los días: '¿Esto es un sueño? ¿De verdad que voy a tener un bebé?'. Es que ni siquiera sé qué voy a hacer con un bebé en mis brazos. No tengo nada comprado, no he hecho absolutamente nada sobre su habitación", bromeó en la misma conversación sobre la mezcla de emociones que le invaden en este momento.

Aunque aún le cueste creer que solo faltan unos meses para que traiga una nueva vida a este mundo, lo cierto es que Serena sí que fue capaz de prever con la suficiente antelación que su ya prometido, el cofundador de la red social Reddit Alexis Ohanian, tenía intención de pedir su mano en matrimonio aprovechando el capítulo tan emocionante que se abría en su sólida relación sentimental.

"Sabía que iba a ocurrir en cualquier momento, y la verdad es que lo esperaba con ganas. Yo ya me decía: 'Serena, tienes 35, estás lista y esto es lo que quieres'", sentenció.