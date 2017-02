“Yo renuncié porque no tenía más opción”: Mónica Lola Díaz

La presentadora y locutora panameña, Mónica Lola Díaz, estuvo este viernes en Tu Mañana, donde aclaró los motivos de su retiro de un programa de televisión local.

Díaz indicó que había solicitado unos días libres pero que su jefe directo y también presentador de este programa, "vio la posibilidad pero no se pudo"; además, expresó que el ambiente laboral con sus compañeros cambió luego de una fuerte discusión, sin embargo, agradeció por la oportunidad.

"...ustedes veían el personaje pero todo el que me conoce sabe que soy bien tranquila en general, me llevo bien con el seguridad, hasta con el que barre...a mí me gusta que me respeten, hubo una discusión, me faltaron el respeto en la garita del canal, con un montón de gente alrededor...me pareció muy raro todo, ellos siempre me apoyaron en todo, después de esta pelea fue que todo se puso de esta manera, yo renuncié porque no tenía más opción, creo que dejé de funcionarles, no lo sé...yo no tengo problema con ninguno", manifestó.

Con respecto a las críticas que se generaban de otras personalidades dentro del programa donde estuvo, Lola Díaz dijo que "a mí me gustaba mi trabajo, me pagaban bien, estaba tranquilla estando allí, creo que yo me atrevía a decir lo que la otra gente no se atrevía a decir, para mí siempre fue opinar de un personaje y de una situación.

Por otro lado, Mónica Lola Díaz dijo que sus inicios en el mundo del entretenimiento se dieron en la radio y que "abierta a las nuevas propuestas de trabajo", fue que llegó a la televisión. "...mi mente es limpia, no hice casting sábanas ni vengo de abajo de las sábanas de nadie...estoy casada, tengo cuatro hijos...mi esposo es mexicano", detalló.