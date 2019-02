¿Se ha resignado Alec Baldwin a tener un sexto retoño?

Cuando a Alec Baldwin le preguntaban si se planteaba aumentar la familia de nuevo tras el nacimiento hace ocho meses de su hijo pequeño Romeo, su respuesta era casi siempre la misma: que se alegraría mucho por su esposa Hilaria y por su próximo marido si ella conseguía salirse con la suya y tener otro retoño.

El paso del tiempo no ha conseguido hacer cambiar de idea a la guapa española, aunque sí parece haber empezado a ablandar al intérprete en vista de que ya comenta los planes de su mujer como si no fueran una idea totalmente descabellada.

"En un momento dado creo que tuvimos once carritos para bebés en nuestra casa. Recuerdo que fue como una señal para mí, miré a mi mujer y le dije: '¿No piensas que vamos a tener once niños, ¿verdad? No es lo que estás insinuando...'. Pero sí, creo que quiere tener uno más, una niña. Quiere que Carmen tenga una hermana pequeña", ha comentado el actor a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

"Es verdad. Hay que seguir intentándolo", ha añadido Hilaria, que además ha querido dejar claro que en el fondo a su famoso marido le hace tanta ilusión como a ella darle un hermanito o hermanita a su prole formada por Romeo, Leo de 2 años, Rafael de 3, Carmen de 5 e Ireland, fruto del primer matrimonio de la estrella de Hollywood con Kim Basinger.

"Luego es él quien se me acerca y me dice: ¿Quieres tener otro bebé?", ha explicado Hilaria.