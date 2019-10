¿Ha respondido Hailey Bieber a la canción de Selena sobre su marido Justin?

El nuevo sencillo de Selena Gomez, "Lose You to Love Me", ha causado conmoción en las redes sociales por su letra, que parece hacer referencia a su novio de la adolescencia Justin Bieber al hablar de un hombre "que le prometió el mundo" solo para sustituirla por otra mujer "en dos meses".

La situación que describe en la canción recuerda sospechosamente al final de su propia historia de amor con el cantante: Justin se comprometió con su actual esposa Hailey en verano de 2018, apenas cuatro meses después de que Selena y él acudieran juntos a la boda de su padre tras decidir que querían darse una nueva oportunidad a finales de 2017.

Parece que el retrato que la estrella del pop pinta de su ex cuando afirma que necesitaba perderle para encontrarse a sí misma no le ha hecho ninguna gracia a la actual señora Bieber.

A sus seguidores de Instagram no se les ha escapado que, a los pocos minutos de que Selena publicara su canción, Hailey compartió en las Stories de su cuenta de Instagram la canción "I'll Kill You" de Summer Walker, que alterna amenazas contra las mujeres que tratan de interponerse entre la artista y su novio con declaraciones de amor.

¿Casualidad? Sus fans están convencidos de que no ha podido ser una mera coincidencia y que, en realidad, la modelo estaba mandándole un sutil mensaje a Selena para que se olvide de Justin y pase página.