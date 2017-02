El verdadero secreto tras la rivalidad de Naya Rivera y Lea Michele

Además de los célebres homenajes musicales que dedicaban algunos de sus capítulos a las grandes leyendas de la industria discográfica, la serie 'Glee' también dio mucho que hablar durante sus seis años de emisión por cuestiones completamente ajenas a los entresijos de la trama, como la trágica muerte del actor Cory Monteith o las agrias disputas que habrían mantenido las actrices Lea Michele y Naya Rivera durante buena parte de las jornadas de grabación.

Precisamente sobre este último asunto ha querido pronunciarse ahora Ryan Murphy, creador de la popular serie, para desterrar definitivamente las muchas teorías que no han dejado de circular en torno a tan mediática rivalidad y, a su juicio, solo han aportado un dramatismo innecesario a un episodio que considera meramente anecdótico.

"Tengo la sensación de que, en el caso de 'Glee', vivimos toda una tormenta de dificultades porque, en el fondo, ¿cómo te vas a comportar cuando tienes 18 o 19 años y de repente te levantas siendo mundialmente famoso? Creo que todo lo que pasó entre ellas se explica fácilmente con el hecho de que eran jóvenes que de la noche a la mañana se vieron envueltos en un fenómeno global", se sinceró sobre su experiencia en el proyecto, antes de entrar a valorar directamente la tensa relación que definió a sus dos actrices principales.

"Sé de buena tinta que entre Lea y Naya existe una gran admiración mutua y que las dos apreciaban el trabajo de la otra, básicamente porque yo las dirigí en sus escenas juntas. No creo que se lleven tan mal como se ha dicho. Evidentemente, si llegan a los 40 sin ser capaces de soportarse, entonces tendré que llamarlas para ver qué ocurre", explicó en la misma conversación.

A diferencia de Lea Michele, quien en los últimos tiempos se ha destacado por dedicarse en cuerpo y alma al fitness para reinventarse y desconectar temporalmente de su condición de estrella televisiva, Naya Rivera sí ha querido abordar en primera persona los desencuentros que vivió con su compañera de reparto a través de su obra autobiográfica 'Sorry, not sorry', hasta el punto de achacarlos precisamente a las similitudes de carácter que existirían entre ellas.

"En una ocasión, los guionistas de 'Glee' dijeron que Lea y yo éramos como los dos polos de una misma pila, y creo que eso lo resume todo. Las dos somos mujeres ambiciosas y competitivas, no solo entre nosotras sino con todo el mundo, y esa no es una buena combinación. A medida que la historia de la serie se iba desarrollando, mi personaje [Santana] iba acumulando cada vez más protagonismo en pantalla. Creo que a Rachel, digo a Lea, no le gustaba compartir tanto los focos", apuntaba Naya en el citado libro.