La romántica felicitación del marido de Cameron Díaz por su 46 cumpleaños

Este jueves Cameron Diaz ha cumplido unos 46 años muy llevados gracias al estilo de vida saludable que ya ha desgranado en sus libros 'The Body Book' y 'The Longevity Book', en los que explica cómo envejecer con gracia, elegancia y sin caer en tentaciones como el bótox.

Por el momento no ha trascendido cómo ha querido pasar la actriz una fecha tan especial, aunque lo más probable es que haya optado por una celebración discreta en la misma línea que ha seguido en los últimos años, tras dejar de lado el cine -su última película, un remake de 'Annie', la rodó en 2012- para centrarse en su faceta como autora.

Curiosamente, quien ha querido romper ese hermetismo que existe en la actualidad en torno a su vida ha sido su marido, Benji Madden, con una romántica felicitación. Ese bonito detalle cobra un significado aun más especial en vista del discreto segundo plano en que siempre se ha mantenido el músico desde que contrajera matrimonio con la estrella de Hollywood en 2015 tras conocerse apenas siete meses gracias a la diseñadora Nicole Richie, la esposa del hermano gemelo de Benji y ahora cuñada también de Cameron.

"Feliz cumpleaños, cariño. Hay tanto que escribir, tantas cosas que me hacen sentir muy orgulloso de ti y de lo especial que eres. Gracias por ser mi mejor amiga y la mejor compañera que podría desear y por acompañarme en este viaje que es el matrimonio. La forma en que vives la vida cada día y tu compasión hacia el mundo brilla en tus ojos y me inspiras para intentar ser el mejor hombre que pueda en esta vida. Eres lo más real que puedes. Me siento tan agradecido de ser tuyo, por siempre y para siempre, y de poder decir que eres la única. Amor verdadero", reza el mensaje que el guitarrista de la banda Good Charlotte ha publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de varios emoticonos de rosas y corazones y una rara fotografía de los dos.