Se avivan los rumores de boda para Kylie Jenner por culpa de un vestido blanco

En los últimos días no ha parado de especularse con la posibilidad de que Kylie Jenner vaya a aprovechar el viaje a Italia que ha organizado por su 22 cumpleaños para contraer matrimonio con el rapero Travis Scott a bordo de un lujoso yate.

Los últimos rumores al respecto divulgados por fuentes cercanas a ella apuntaban a que no habría ninguna boda secreta, apoyando esa teoría en el hecho de que las hermanas de la supuesta novia -Kourtney, Kim y Khloé Kardashian y la modelo Kendall Jenner- no iban a acompañarla en esas vacaciones, o al menos no habían sido vistas embarcando junto al resto de sus familiares y allegados en el jet privado que les esperaba en el aeropuerto Van Nuys, al que sí subieron Travis y Kylie con su hija Stormi, la madre de ella, Kris Jenner, con su novio Corey Gamble, y su antiguo cuñado Scott Disick acompañado de su chica Sofia Richie.

Sin embargo, la publicación de una fotografía en la que un operario aparecía subiendo al interior del avión una bolsa de tela de grandes dimensiones con el logo de los almacenes Saks Fifth Avenue por la que sobresalía una cola de plumas blancas ha conseguido que la balanza se incline de nuevo en el otro sentido, ya que muchos creen que podría tratarse del vestido de novia de la joven empresaria.

Los paparazzi también captaron cómo se guardaba otro portatrajes que bien podría contener el esmoquin para el músico.Cabe la posibilidad de que la pareja esté tomando todas las precauciones posibles para proteger su intimidad de cara a su gran día y que tanto Kim como Khloé y Kendall vayan a volar por separado a Italia para jugar al despiste.

Kourtney, por su parte, ya se encuentra desde hace días en tierras italianas.Por otra parte, Kylie es de sobra conocida por los extremos a los que está dispuesta a llegar para mantener el misterio en torno a ciertos aspectos de su vida privada, por lo que dejar a la vista parte de su vestido de novia sería un error de principiante poco propio de una experta del engaño como ella, que consiguió mantener su embarazo en el más estricto secreto.