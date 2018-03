La salvaje vida sexual de Liam Payne y Cheryl

Que vayan tomando nota Anastasia Steele y Christian Grey, porque parece que en la industria de la música existe una pareja que bien podría darles lecciones de cómo sacar a relucir su lado más salvaje en el dormitorio: el joven Liam Payne y su pareja Cheryl.Aunque en las últimas semanas no habían dejado de circular ciertos rumores acerca de la estabilidad de su relación sentimental tras el nacimiento de su primer hijo en común hace casi un año, los dos cantantes se encargaron de aclarar que siguen tan enamorados como siempre acudiendo juntos este miércoles por la noche a la ceremonia de los premios BRIT Awards 2018 celebrada en el O2 de Londres.

Ambos presentaron primero un frente unido sobre la alfombra roja y, más tarde, no dudaron en dejar a todos los presentes con la boca abierta realizando una sorprendente confesión sobre su vida privada.El momento tuvo lugar justo al inicio de la gala, cuando el presentador Jack Whitehall se acercó hasta su mesa para saludarles y preguntarle a Liam si estaba nervioso de cara a su posterior actuación, en la que interpretaría el tema 'For You' de la banda sonora 'Cincuenta sombras liberadas'.

Por animar la conversación, al entrevistador se le ocurrió preguntarle si el suyo sería un número musical subido de tono y si utilizaría una palabra clave, al igual que hace la protagonista de la película en sus encuentros íntimos para marcar sus límites. Lo que probablemente no se esperaba era la respuesta del cantante, quien girándose hacia su chica aseguró: "Ella ya sabe de sobra cuál es la palabra de seguridad". Ni corta ni perezosa, Cheryl decidió seguirle el juego -quizá para dejar claro que entre su chico y ella todo marcha a las mil maravillas- añadiendo: "Sí... ¡no pares!". Quién dijo crisis...Anoche fue una de las raras ocasiones en que las dos estrellas se han dejado ver juntas en público desde su debut en la paternidad, y por lo que mostraron ante las cámaras, ambos se lo pasaron en grande viendo actuar a sus compañeros de profesión.