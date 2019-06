El secreto de Irina Shayk para lucir una piel "radiante" en público

Puede que la modelo Irina Shayk no se haya pronunciado todavía -y conociéndola es posible que ni se le haya pasado por la cabeza hacerlo- sobre su reciente y mediática ruptura con el actor Bradley Cooper, al que le une una hija de dos años llamada Lea, pero al menos se ha animado a desvelar a los lectores de la revista Vogue uno de sus hábitos infalibles para lucir una piel tersa y suave en cada uno de sus eventos públicos.

"La clave para tener una piel radiante es dormir lo suficiente.En mi caso, trato de descansar al menos nueve horas antes de asistir a un acto importante. Y cuando me levanto, me gusta ir al gimnasio y a la sauna porque me ayuda a liberar la energía que necesito, lo cual también es muy positivo para la piel", ha explicado la maniquí rusa en conversación con la edición australiana de la biblia de la moda.

Por otro lado, la que fuera novia del futbolista Cristiano Ronaldo ha querido echar la vista atrás para rememorar aquellos tiempos tan difíciles que atravesó en los albores de su carrera, una etapa a la que no ha dudado en recurrir para reivindicar abiertamente el "trabajo tan duro" que se desprende de su profesión, a diferencia de la imagen preconcebida que mucha gente tiene de la industria.

"El comienzo de mi carrera fue francamente duro. Empecé bastante tarde, cuando tenía 19, y creo que mi primer viaje de trabajo fue a París. Fue una experiencia muy complicada e intensa, ya que todavía tenía mucho que aprender como modelo, además de que no hablaba bien inglés y prácticamente no sabía posar... Pero lo cierto es que en la vida nada es gratis y, hagas lo que hagas, vas a tener que trabajar muy duro para conseguir algo", ha manifestado en la misma conversación para, a continuación, hablar de su flexible régimen alimenticio.

"No creo en las dietas, ya que opino que la comida es una parte muy importante de la vida de cualquier persona y de su felicidad. Por eso yo he tratado de alcanzar siempre un punto de equilibrio entre la ingesta de alimentos y el ejercicio físico. Me encanta el pilates, pero también hago sesiones de gimnasio convencionales y camino muchísimo", ha asegurado.