El secreto de Jane Seymour para seguir igual de sexy a los 67 años

Casi tres décadas después de su último posado para Playboy, la actriz Jane Seymour ha vuelto a colarse en las páginas de la mítica publicación para explicar cómo ha conseguido sentirse más atractiva que nunca a sus 67 años mientras posa en lencería sobre la cama o en la piscina, luciendo su característica melena larga y la misma sonrisa inconfundible de siempre.

"Me siento mucho más sexy que cuando era bastante más joven. En aquella época sentía la presión para serlo; ni siquiera sabía en qué consistía o cómo serlo. Pero el haber vivido tanto como yo te aporta una enorme sensación de liberación. Como solía decir mi padre, ahora me encuentro a gusto en mi propia piel", comienza la explicación que la inolvidable protagonista de 'La doctora Quinn' ha ofrecido a la revista acerca de su secreto para conservar intacto su sex-appeal, atribuyendo esa renovada confianza en sí misma a una indiferencia total ante lo que pueda pensar el resto del mundo.

"Yo ya no trato de demostrarle nada a nadie. Cuando eres más joven sí que intentas atraer todas las miradas, pero ahora me da igual si me miran o no". Para su sorpresa, en la actualidad la guapísima intérprete no para de recibir invitaciones para salir y propuestas de naturaleza muy variada por parte de hombres considerablemente más jóvenes que ella, que aunque siempre rechaza, o eso asegura ella, no dejan de subirle el ánimo.

"Siempre pienso: 'Maldita sea, a lo mejor en otra vida...'. Pero sí que me resulta muy halagador. Lo digo porque por norma general a esta edad te vuelves invisible". Y para los más malpensados, la estrella -que tiene tres hijos y cuatro matrimonios fallidos a sus espaldas- insiste en que su belleza en cien por cien natural y no fruto de un buen cirujano plástico."No me he hecho ninguna operación, ni me he puesto infiltraciones o nada por el estilo. Nunca he recurrido a ello. Así que todavía parezco yo", asegura Jane, sin negar por otra parte que en ocasiones se haya planteado intentar eliminar las señales del paso del tiempo.

"Es cierto que me he visto tentada, pero entonces me fijo en personas que conozco y que están casi irreconocibles. Para mí es importante sentirme y parece yo misma".