Los secretos de belleza de Blanca Suárez

En los últimos años, Blanca Suárez se ha convertido en una de las actrices más populares de su generación tanto por sus trabajos en la pequeña pantalla, en series como 'Las chicas del Cable' o 'El Internado', como por su impresionante belleza y estilo, que le han convertido en uno de los reclamos favoritos de las marcas y, por añadidura, en una it-girl por derecho propio.

En consecuencia, la imagen pública de la actriz es analizada hasta el mínimo detalle y sus secretos de belleza se han convertido en una información muy codiciada entre todas sus seguidoras. Sin embargo, y a pesar de reconocer que ella tiene a su disposición los exclusivos tratamientos que adoran las celebridades -como las mascarillas a base de plasma sanguíneo que ha popularizado Kim Kardashian-, en el fondo sus trucos para lucir siempre radiante son muy sencillos y al alcance de cualquier bolsillo, que no horario."Hoy en día existen mascarillas de noche que nos ayudan a levantarnos con la cara perfecta, ampollas flash o cremas milagrosas. Eso es así, pero por supuesto para momentos muy concretos y determinados.

El mejor remedio es respetar tus horas de sueño, beber mucha agua o incluso hacer deporte", asegura en conversación con ¡HOLA!Por otra parte, la intérprete ha protagonizado varias campañas de ropa de baño y lencería en las que ha dejado claro que tiene una figura de infarto al margen de ciertas polémicas por un supuesto uso y abuso del photoshop. En ese sentido, Blanca ya ha despejado cualquier duda sobre la autenticidad de sus curvas posando desnuda en la portada de la revista Women's Health y mostrando los frutos de la rutina de ejercicio que abrazó hace un tiempo.

"Desde hace un tiempo me estoy poniendo al día con el deporte, estoy intentando tomármelo en serio, y por supuesto mi cuerpo y mi mente lo notan muchísimo. Pero evidentemente hay veces que hay que apoyarlo con alguna otra cosa y algún que otro tratamiento corporal ya que siempre potencia los resultados", reconoce.

Respecto a su reputación como icono de moda, Blanca insiste en que sencillamente le interesa la ropa como a cualquier otra joven de su edad, pero que también tiene momentos en que únicamente quiere sentirse cómoda."Me gusta seguir las tendencias, me gusta leer las revistas y me gusta seguir a algunas blogueras, pero todos esos estilos o tendencias me los llevo a mi día a día y los intento gestionar como quiero o me apetece ese día", asegura.