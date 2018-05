¿Qué secretos encierra el feliz matrimonio de Gloria y Emilio Estefan?

Un matrimonio de cuarenta años como el que forman a día de hoy Gloria y Emilio Estefan supone toda una rareza en el mundo del espectáculo, acostumbrado como está a las noticias constantes que anuncian rupturas y divorcios entre celebridades cuya historia de amor parecía destinada a durar toda la vida.

Sin embargo, la propia artista ha revelado ahora la longeva relación que le une al padre de sus dos hijos, del que se enamoró perdidamente en 1976, dos años antes de pasar por el altar, no tiene nada de milagroso ni ha sido bendecida con constantes golpes de suerte: es simplemente el resultado de una química muy especial basada en un sentido del humor compartido.

"Emilio no ha dejado de hacerme reír a lo largo de estos cuarenta años, y creo que por eso estamos durando tanto", ha confesado la reina del pop latino a su paso por el programa de Graham Norton, de la cadena británica BBC, antes de referirse a los divertidos lapsus que protagoniza con frecuencia el no menos exitoso productor musical.

"Se ha ido de muchos sitios olvidándose por completo de que yo estaba con él, y no para de confundirse con los nombres. ¿Sabes cómo llamó el otro día a la reina del soul (Aretha Franklin) Urethra Franklin", ha bromeado Gloria durante la entrevista.

Por otro lado, el propio Emilio estaría convencido de que el factor determinante en sus cuatro décadas de exitosa convivencia reside fundamentalmente en el hecho de que Gloria no ha conocido a nadie más capaz de conquistar su corazón como él lo hizo en los años 70.

"Emilio ha sido mi primer y único compañero de vida. Suele decir que solo estoy enamorada de él porque no conozco nada mejor, y que por eso funcionamos tan bien juntos. Y sí, es maravilloso", ha explicado en tono jocoso durante su aparición en el espacio televisivo, donde también ha anunciado que el popular musical basado en la vida de los Estefan, 'On Your Feet', desembarcará en el West End londinense en junio del año que viene.