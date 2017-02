¿Se han separado Kylie Minogue y Joshua Sasse?

A pesar de que conformaban una de las parejas aparentemente más estables y felices del mundo del entretenimiento, la cantante Kylie Minogue (48) y su joven novio, el actor británico Joshua Sasse (29), no habrían dejado de protagonizar desencuentros en las últimas semanas que, como fatídico desenlace, habrían llevado a la estrella del pop a poner fin de manera fulminante a su compromiso matrimonial y, por lo tanto, a su larga relación sentimental.

"Está absolutamente devastada, tiene el corazón roto en pedazos. De verdad pensaba que Joshua sería el definitivo, pero estaba equivocada y ahora está segura de que no puede confiar en él. Ya no hay nada entre ellos, y la verdad es que todo apuntaba a que tarde o temprano acabarían en esta situación. Ella ha hecho todo lo posible para que el amor funcionara, pero no ha sido así", reveló una fuente al diario The Sun.

Según los mismos informantes, la diva australiana tomó tan contundente decisión mientras se encontraba en París con motivo de la Semana de la Alta Costura, una estancia que la habría servido para reflexionar profundamente sobre el futuro de su historia de amor y, desafortunadamente, para terminar asimilando la idea de que solo podría recuperar la tranquilidad en su vida regresando a la soltería.

"Nada más llegar a Londres, Kylie fue a plantarle cara a Joshua. Le pidió inmediatamente que abandonara su casa [la que la artista tiene en la capital británica] y que ya no había mucho más que hablar entre ellos", explicó la fuente, antes de insistir en que su vínculo amoroso había estado plagado de altibajos desde que anunciaran su compromiso.

De confirmarse el fin de su aventura sentimental, Kylie ya no tendrá por qué preocuparse de cómo sonaría su nombre artístico si hubiera decidido sustituir su apellido por el del que iba a ser su marido, una posibilidad de la que en principio la propia artista hablaba con entusiasmo y dejando entrever una gran disposición.

"Sasse es un apellido genial, y creo que Kylie Sasse sonaría muy bien, sería un buen nombre artístico. Y además, Kylie Minogue no ha sido nunca fácil de pronunciar, precisamente... Tengo claro que adoptaré el apellido Sasse, pero creo que también conservaré Minogue en alguna parte. El hecho de que estés dispuesta a cambiar de nombre ya dice mucho", revelaba al diario Daily Mail.