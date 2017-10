¿Se han separado Robert Pattinson y FKA Twigs?

Tras tres años de relación sentimental y un hipotético compromiso matrimonial que salió a la luz hace escasos meses, el actor Robert Pattinson y la cantante FKA Twigs habrían puesto punto y final a su romance como consecuencia de un deterioro progresivo de este, que habría llevado a los dos artistas a pasar cada vez menos tiempo juntos e incluso a tratarse con cierta indiferencia.

"Durante los dos primeros años se habían mostrado inseparables, pero en estos últimos meses se han ido distanciando cada vez más y prácticamente no se ven ni tampoco se hablan. Simplemente Robert se ha cansado de todo esto y le ha dicho a sus amigos que lo han dejado. Eso no significa que no sienta nada por ella, de hecho ambos tienen una historia muy intensa detrás", ha revelado un informante al diario The Sun.

Al margen del amor y el respeto que seguirían profesándose el uno al otro, el intérprete británico y la estrella de la música alternativa se habrían dado cuenta de que su convivencia no funciona y de que sus respectivas agendas profesionales les han impedido de forma efectiva seguir cultivando su vínculo sentimental.

"Es una situación muy difícil la que viven, porque realmente no ha habido ningún tipo de disputa. Ha vivido momentos duros, lo suyo se ha enfriado por completo y los dos saben perfectamente que no funcionan como pareja", añade la misma fuente.

Sin abandonar en ningún momento su habitual pose de chico tímido e introvertido, el pasado julio Robert dejó entrever que los rumores sobre su compromiso matrimonial eran ciertos al contestar con un lacónico, "Sí, más o menos", a la pregunta de si ambos estaban preparados para dar un paso adelante en su por entonces idílica relación, que dio comienzo en 2014.