Así sobrellevan Tini Stoessel y Pepe Barroso la distancia

Desde que comenzara su relación sentimental con el guapo español Pepe Barroso el año pasado, la cantante Tini Stoessel se ha visto obligada a pasar largas temporadas separada de su chico debido a sus compromisos profesionales, que hace escasos meses la llevaron a protagonizar una exitosa gira por Europa mientras él continuaba sus estudios en Los Ángeles. Sin embargo, el amor todo lo puede y la antigua protagonista de 'Violetta' está tan enamorada de su chico, que incluso le encuentra ventajas a una situación que en principio podría disuadir a otras parejas de seguir adelante con el noviazgo.

"Siempre encontramos ese tiempo en el que yo puedo viajar o él puede viajar para venir a verme. Es así, las parejas a distancia a veces también tienen sus ventajas. Te extrañás un montón, pero el reencuentro tiene algo especial que no lo tiene otra cosa", explicó la artista argentina, que actualmente se encuentra de nuevo en su país natal para ofrecer un concierto muy especial en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, durante una entrevista en el programa de radio 'Agárrate Catalina'.

Sin duda, la situación de armonía y estabilidad que ha definido su convivencia desde que se conocieran rodando uno de los vídeos musicales de la artista también ha contribuido notablemente a afianzar contra viento y marea su ilusionante romance que mantiene con el hijo del fundador de la marca Don Algodón"Con Pepe nos llevamos increíble. Tenemos una relación súper sana, de confianza, de respeto, de contarnos todo sin problemas. Nunca nos peleamos, la verdad es que la paso increíble con él, me divierto. Además, se lleva con mis amigos y mi familia, y viceversa. Así que la verdad es que tenemos una relación increíble. Estoy muy contenta", aseguró en la misma conversación.

Ante tales declaraciones, resultaba inevitable que durante la charla surgiera la pregunta de si los dos tortolitos habían pensado ya en dar un paso más con una hipotética boda y, eventualmente, formando su propia familia. Lejos de evitar dar una respuesta concreta, Tini no tuvo reparo en reconocer que es un tema del que su pareja y ella ya han hablado, pero dejando claro que aún queda mucho para que se convierta en una mujer casada. "Quizás algunas personas que están en pareja no lo piensan, pero nosotros sí. Lo pensamos, lo soñamos, pero no hay nada que vaya a suceder, que esté planeado o que haya fecha", reconoció la estrella de la música.