Kate Upton detalla acusación de acoso contra fundador de Guess

La súpermodelo estadounidense Kate Upton dio detalles de sus acusaciones de acoso y comportamiento sexual abusivo contra el cofundador de la marca Guess, Paul Marciano, durante una entrevista con la revista Time, luego de un primer Twitter de fines de enero.

Portavoces de la firma no respondieron a la solicitudes de comentarios de la AFP.

El hombre de negocios franco-estadounidense, nacido en Marruecos, declaró al Times que esas acusaciones fueron "absolutamente falsas" y "absurdas", y que no la había "tocado jamás de manera inadecuada".

Kate Upton afirmó que después de su primera sesión de fotos con Guess, el 25 de julio de 2010, Marciano, que fundó en 1981 la empresa de jeans con sus tres hermanos - le había tomado los senos por "la fuerza". Cuando ella lo rechazó, él se justificó diciendo: "quiero ver si son de verdad", recordó la modelo.

Pese a sus esfuerzos por evitar todo contacto físico, "él continuó tocándome de una manera muy dominante y agresiva, agarrando mis piernas, mis brazos para jalarme cerca, mis hombros, mi cuello, mi pecho y me olió", detalló la modelo conocida por haber posado en traje de baño en la portada de Sports Illustrated.

Upton dijo que en otra ocasión la había acosado con llamadas telefónicas a su cuarto de hotel y que ella lo había rechazado "aterrorizada".

Al día siguiente "supe que me habían despedido de la sesión de fotos". "Alguien llamó a mi agencia diciendo que estaba gorda (...) yo estaba devastada".

El 1º de febrero había escrito en Twitter: "Es decepcionante que una marca de mujeres tan icónica como @Guess siga dando poder a Marciano como director creativo #me too". Pero entonces no dio detalles sobre el acoso contra ella.

Upton, que también ha trabajado como actriz en algunas películas, está casada con la estrella del equipo de béisbol Astros de Houston, Justin Verlander.

En 2011 se convirtió en una celebridad al ser imagen de la marca Guess, posición que han ostentado modelos como Claudia Schiffer y Cindy Crawford y, más recientemente, Gigi Hadid.