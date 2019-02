La supuesta nueva novia de Enrique Peña Nieto aclara que no son pareja

En poco más de una semana la modelo Tania Ruiz Eichelmann ha pasado de ser una desconocida a encontrarse en el centro de uno de los mayores culebrones que se recuerdan en la crónica social mexicana.

La causa fueron unas fotografías en que aparecía paseando por Madrid junto a Enrique Peña Nieto, que vinieron a reforzar los rumores acerca de la separación del antiguo presidente del país y la actriz Angélica Rivera y acabaron provocando que esta última confirmara poco después a través de las redes sociales el cese de su convivencia y su intención de divorciarse.D

esde entonces, la maniquí había difundido varios comunicados a través de su cuenta de Instagram pidiendo prudencia y que no se la juzgara sin conocerla, pero sin entrar en ningún momento a definir su relación con Peña Nieto. Hasta ahora.La modelo acaba de conceder una entrevista al programa 'El Gordo y la Flaca' de la cadena Univisión en la que ha dado a entender que no existe ningún romance, al menos serio, entre ellos.

"Yo estoy soltera y la verdad es que no estoy lastimando a nadie ni haciendo nada malo", ha afirmado la guapa rubia a lo largo de la conversación, en la que reconoce que en un primer momento se tomó a risa que la relacionaran sentimentalmente con Peña Nieto y, de forma indirecta, con su separación de la popular estrella de telenovelas.

"Esto es nuevo para mí, pero siempre trato de verle el lado positivo a las cosas. Y ahora sí, los seguidores aumentaron mucho, muy lindos mensajes me han mandado, y la verdad yo creo que de esto hay que sacarle el mayor beneficio (sic)", ha asegurado.

Respecto a las imágenes que le han colocado en medio de la polémica, Tania les ha restado importancia recordando que en ningún momento la mostraban en actitud cariñosa con el exmandatario y revelando que durante su encuentro estuvieron acompañados de otras ocho personas que, casualmente, no fueron captadas por los paparazzi.

"Yo venía llegando de viaje y fui a recoger a Carlota, mi hija, a casa de su papá. Entonces cuando fui a recogerla, en eso me empieza a entrar esta foto y me dice su papá: 'Mira lo que están publicando'. En eso veo la foto y digo: 'Pues en sí la foto no dice nada'", ha explicado acerca del momento en que se enteró del revuelo que se estaba generando a su alrededor, antes de afirmar que esta sería la primera y última vez que se pronunciaría al respecto para no avivar las habladurías.

"No voy a hablar más de este tema porque no quiero entrar más en detalles, pero como que llego a sí, tanto una foto x... sin argumentos, pero ya", ha concluido.