La supuesta novia de Enrique Peña Nieto rompe su silencio por todo lo alto

Parece que la modelo y socialité mexicana del momento, Tania Ruiz Eichelmann, aún tiene mucho que contar acerca de la naturaleza de su relación con el antiguo expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Hace una semana la guapa rubia concedió la que entonces aseguró que sería su primera y última entrevista acerca de un tema tan personal al programa 'El Gordo y la Flaca', durante la que insistió en que ella estaba soltera y no había "hecho nada malo" en referencia a las especulaciones que han surgido sobre el papel que habría jugado en la separación del antiguo mandatario y la actriz de telenovelas Angélica Rivera.

En unas nuevas declaraciones a la revista Quién en su próximo número, Tania ha modificado ligeramente su discurso inicial para dar a entender que aún están conociéndose mejor y dejar la puerta abierta a una posible relación sentimental seria en un futuro no demasiado lejano.

"Lo conozco, me llevo súper bien con él. Es una gran persona. Es muy diferente verlo en la tele a ya conocer a la persona. Es muy simpático. Enrique y yo somos amigos... el tiempo dirá", ha afirmado acerca de sus planes y del romance que se les atribuye desde que se hicieran públicas unas imágenes -difundidas por esa misma revista- que les mostraban paseando juntos por las calles de Madrid, donde Peña Nieto se habría instalado en el último par de meses.

Esas instantáneas la colocaron automáticamente en el centro de un aparente triángulo amoroso que dejó de serlo cuando Angélica Rivera anunció de manera unilateral su decisión de divorciarse a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. La confirmación de que el matrimonio llevaría un tiempo sin hacer vida en común no impidió, sin embargo, que Tania se convirtiera en el objetivo de duros ataques a través de la esfera virtual que ella trata de sobrellevar con la mayor paciencia posible.

"No, fíjate que sólo en un momento me llegaban y me llegaban mensajes de la misma persona y dije: 'Esta mujer no se cansa de mandarme mensajes'. El mal se vence con el amor. No es que me vaya a poner a escribirle a todo el mundo, pero a esa persona que me estaba atacando le dije: 'Que Dios te bendiga, espero que lo que estés viviendo en tu vida te traiga mucha felicidad. No sé que te esté pasando, pero todo se va a resolver porque mereces ser feliz, eres una gran persona'.

Después me escribió que la verdad sí la estaba pasando muy mal en su vida", ha revelado.La maniquí también ocupa estos días la portada del próximo número de la edición mexicana de la revista Caras y, en el adelanto de la conversación que ha mantenido con la publicación, hace referencia a los aspectos de la personalidad de Peña Nieto que la habrían conquistado alegando: "Me hace reír mucho y es de lo más respetuoso del mundo".