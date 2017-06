Supuesto novio de Paula Echevarría se pronuncia para negar dicha relación

Tras conocerse su separación de David Bustamante, padre de su única hija, a Paula Echevarría no tardaron en atribuirle un supuesto nuevo romance con un guapo empresario venezolano llamado Nicolás Toth tras la aparición en la esfera virtual de una imagen en la que ambos posaban juntos y muy sonrientes durante el estreno de la nueva temporada de 'Velvet', la serie que protagoniza la asturiana.

Sin embargo, y como era de esperar teniendo en cuenta que la actriz y Bustamante siempre han mantenido que el cese de su convivencia no tiene por qué ser permanente, el rumoreado noviazgo de Paula ha resultado ser solo eso, un rumor, desmentido ya tanto por ella como por Nicolás.

"Es totalmente mentira. De hecho yo he visto a Paula dos veces en mi vida, no tenemos nada que ver, ni siquiera tengo su teléfono. Tenemos amigos en común y la he visto dos veces en mi vida y ahí ha quedado. Es una niña superguapa pero no la conozco realmente", aseguró el propio interesado en declaraciones al programa 'Sálvame' de Telecinco.

Entre Paula y el venezolano ni siquiera existiría una estrecha relación de amistad que pudiera haberse confundido con algo más, ya que al margen de haber coincidido en un par de ocasiones y de moverse por los mismos círculos sociales, ninguno de los dos conoce a fondo al otro.

"Es una noticia sin pies ni cabeza, y que no tiene ningún tipo de fundamento. Realmente estoy sorprendido y no sé de donde viene esto. Primero ni soy multimillonario, no tengo nada que ver con Paula. Soy una persona normal y corriente que se levanta todos los días a trabajar y a buscarse la vida como cualquier otra persona", matizó él, antes de tratar de zanjar de una vez por todas tan incómodo asunto reiterando: "No tengo ni por qué hablarlo con ella porque no tengo ni su teléfono y no sé ni siquiera si ella me recuerda", explicó en la misma conversación