El talento más desconocido de Taron Egerton: también canta

Además de saber lucir un esmoquin como pocos y encarnar a una nueva generación de espías británicos, más gamberros pero igual de seductores que el mítico James Bond, resulta que el actor Taron Egerton guarda otro talento desconocido: también canta.Esta nueva faceta suya ha salido a la luz gracias a su próximo proyecto profesional, un biopic sobre el mítico Elton John -titulado 'Rocket Man'- en el que el intérprete galés se encargará de dar vida al cantante en la última etapa de su adolescencia y la primera mitad de sus veinte.

Con el objetivo de prepararse lo mejor posible para ese desafío, Taron ha pasado bastante tiempo durante las últimas semanas en los míticos estudios de grabación londinenses de Abbey Road, donde ya habría grabado varias versiones de algunos de sus temas más famosos.Curiosamente, el intérprete galés y Elton John ya coincidieron en la secuela del filme de acción 'Kingsman', en el que la estrella de la música realizaba un cameo haciendo de sí mismo.

Taron Egerton ya ofreció un adelanto a sus fans de sus habilidades vocales en la película de animación 'Sing', en la que ponía voz al gorila Johnny y cantaba el clásico 'I'm Still Standing'.En su próxima película, Taron se encargará de ofrecer una nueva visión del cantante de clásicos como 'Candle in the Wind' cuando aún era conocido como Reginald Dwight y su relación profesional con Bernie Toupin, el encargado de componer las letras de temas míticos como 'Rocket Man' y 'Tiny Dancer', además de explorar algunos de los escándalos más famosos en los que se ha visto envuelto a lo largo de los años.