Los nuevos tatuajes de Ed Sheeran tardaron 40 horas en completarse

635x357 Ed Sheeran luciendo sus nuevos tatuajes en el videoclip de 'Shape of You'. EFE

En su nuevo videoclip 'Shape of You', el cantante Ed Sheeran no solo ha mostrado un físico mucho más musculoso, sino también un número considerable de nuevos tatuajes en el pecho, donde ya lucía la cabeza de un león, que se hizo durante el año sabático que se tomó antes de regresar a la escena musical con más fuerza que nunca.

Kevin Paul, el responsable de realizar los nuevos grabados en tinta en el cuerpo del británico, ha revelado que su 'obra maestra' le llevó más de 40 horas, y resultó un proceso muy doloroso para Ed.

"Hemos pasado más de 40 horas con Ed a lo largo del último año, y creo que lo más difícil de todo fue conseguir mantenerlo en secreto. A veces era él quien venía a mí, pero por norma general éramos nosotros quienes íbamos a su casa: poníamos algo de música, pedíamos comida y hacíamos algunos tatuajes. Fue todo muy relajado. Ed tiene ahora 30 tatuajes en el pecho, además de muchos más en los brazos. Los últimos que se ha hecho resultaron muy dolorosos, especialmente en la zona de las costillas. Recuerdo que el día después de hacerle uno de ellos tuvo que volar a Italia, y el tatuaje supuraba a través del plástico que habíamos utilizado para cubrirlo. No fue precisamente una situación agradable", explica el artista al periódico Daily Mail.

En la colección de diseños que adornan el cuerpo del músico británico destacan algunos cuando menos curiosos como un premio Grammy, un dinosaurio, el logo de los Rolling Stones, un bote de ketchup, un osito de peluche y una rosa. A pesar de que a estas alturas ya debe de haber perdido la cuenta de cuántos tatuajes tiene exactamente, Ed afirma que todos y cada uno de ellos poseen un significado muy especial para él, por lo que está convencido de que jamás se cansará de ellos.

"La gente siempre me pregunta que qué voy a hacer cuando sea viejo. Pero yo creo que tendré un aspecto increíble. Puede que esté arrugado, pero para ser sinceros, ¿cuántas veces has visto a tu abuelo sin camiseta? Porque yo no le he visto ninguna. Me tatúo todo aquello de lo que me siento orgulloso o que quiero recordar. Cuando los demás ven mis tatuajes, dicen que parezco una pintura de cera medio derretida, lo cual me parece interesante", aseguraba el intérprete de 'Thinking Out Loud'.