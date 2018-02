La última "hazaña" de Chrissy Teigen a bordo de un avión

Fiel a su gusto por compartir públicamente el sinfín de impactantes anécdotas que le ocurren en el marco de su vida cotidiana, la modelo Chrissy Teigen -esposa del cantante John Legend- no ha podido resistirse ahora a revelar a sus millones de seguidores de Twitter cómo consiguió que los responsables de una aerolínea le permitieran meter en cabina un potaje que había cocinado horas antes y que llevaba nada menos que en una cazuela de cerámica.

"Si no llevo equipaje de mano, ¿podría meter una cazuela de cerámica y gran tamaño llena de patatas al escalope en la cabina del avión? No estoy de broma, ¿podría hacerlo? ¿Es un objeto demasiado pesado? Voy a llorar si me hacen tirarlo", escribía con preocupación en su cuenta de la red social poco antes de llegar a la terminal, dirigiéndose posteriormente a la compañía en busca de respuestas.

"Por favor, @americanAir [American Airlines], ¿podéis ayudarme?Afortunadamente para ella, parece que entre las normas de seguridad de los aeropuertos y aeronaves en Estados Unidos no hay ninguna previsión que prohíba el transporte de ciertas delicias culinarias como las que ella acostumbra a preparar, teniendo en cuenta que, minutos más tarde, la maniquí inmortalizaba en la misma plataforma, a través de un vídeo que la retrataba orgullosa atravesando el detector de metales, el triunfal desenlace de su última y divertida excentricidad.

"¡¡Lo conseguimos!!", apuntaba entusiasmada la modelo -que está embarazada de su segundo retoño con el artista- en la citada publicación al tiempo que dejaba gratamente impresionados a sus casi 10 millones de admiradores.