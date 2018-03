¿Qué es lo que más valora Matthew McConaughey de su esposa?

Además de esas evidentes dotes interpretativas que le han servido para consagrarse como uno de los actores más respetados de Hollywood, Matthew McConaughey se ha destacado tradicionalmente por proyectar en público el mismo sentido del humor y ese carisma tan distintivo que tanto le definen en su ámbito más íntimo, una mezcla de irreverencia y encanto personal que su esposa Camila Alves, como ha confesado ahora el intérprete, jamás se ha atrevido a moldear en función de sus preferencias.

"Aquellas cosas por las que me siento más agradecido son mi propia vida, tener tres hijos sanos y mi mujer Camila, que jamás me ha pedido que cambie por ella", ha explicado el artista en el programa de entrevistas del cómico Ryan Long sobre el respeto mutuo y el margen de autonomía que definen su relación diaria con la guapa brasileña, con la que contrajo matrimonio en 2012 tras varios años de noviazgo.

La oportunidad que ha tenido de mantenerse fiel a sí mismo a lo largo de todo este tiempo, al tiempo que disfrutaba de un idílico matrimonio y de su condición de padre de tres niños pequeños -Levi, Vida y Livingston-, podría encerrar la clave que explica por qué el oscarizado artista abandonó rápidamente su perfil de soltero de oro para lanzarse de lleno a un proyecto de vida que, como él mismo ha expresado, no podría haberle brindado más alegrías.

Sin embargo, el propio Matthew reconocía hace unos meses que lo que más recuerda del día en que hincó la rodilla para pedirle a su entonces novia que pasara el resto de sus días a su lado no es tanto lo feliz del desenlace, sino más bien el temor y los nervios que le invadieron ante la posibilidad de que Camila le contestara con un 'no' rotundo.

"Recuerdo que me puse de rodillas y la miré fíjamente a los ojos. Recuerdo la cara que puso cuando le hice la pregunta y la sonrisa que me dedicó antes de responder. Pero también me acuerdo de que tuvo que coger aire y de que tardó varios segundos en decirme que sí. En ese momento tanto mi familia como yo mismo pensamos lo mismo: 'Madre mía, va a decir que no'", expresaba en una entrevista reciente.