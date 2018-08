El vestido de novia de Meghan Markle será la pieza central de una nueva exhibición

Todos aquellos que tuvieron que conformarse con admirar a través de la televisión o las redes sociales el vestido de novia de la duquesa de Sussex el pasado 19 de mayo tienen ahora una nueva oportunidad de ver en persona el diseño de Clare Waight Keller, directora creativa de Givenchy, si planean viajar a Londres entre el próximo 26 de octubre y el 6 de enero del año que viene.

La ya icónica prenda formará parte de una exposición bautizada como 'A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex' que se exhibirá en el castillo de Windsor, donde contrajo matrimonio la pareja, y que también incluirá el velo de cinco metros con un bordado de las flores típicas de los 53 países de la Commonwealth y la tiara de platino -un préstamo de la reina Isabel II- con que se fijó al peinado de la radiante novia.

En cuanto al novio, en esta ocasión solo se podrá apreciar una copia idéntica del uniforme militar que lució en su enlace, no el original.Eventualmente la muestra viajará hasta Edimburgo para que pueda ser visitada por el público en el palacio de Holyroodhouse a partir de junio de 2019.