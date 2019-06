La vida amorosa de Tom Holland es un desastre

A sus 23 años, Tom Holland es una de las grandes estrellas del planeta gracias a su papel de Spider-Man, que se encargará de recoger el testigo de Ironman al frente del universo Marvel.

Su legión de admiradores, en consecuencia, se cuenta por millones y su mera presencia en una alfombra roja provoca ataques de histeria, pero irónicamente en la vida real rara vez obtiene esa misma reacción.

"De pequeño tenía cero carisma en ese sentido, y ahora que soy adulto tampoco es que haya ganado demasiado. Según he ido creciendo, mi vida amorosa se ha convertido en una especie de decepción, para ser completamente honesto", ha confesado en la emisora Absolute Radio para dejar claro que sigue soltero y sin compromiso a pesar de los rumores que le relacionan sentimentalmente con su compañera de reparto Zendaya.

Un claro ejemplo de la falta de interés que él despierta en el sexo opuesto es que su hermano pequeño recibe más atención que él a pesar de su fama. En unas vacaciones recientes a Hawái, Holland ni siquiera fue capaz de asistirle en la tarea de conocer a jóvenes de su edad.

"Estábamos nadando en el mar, rodeados de chicas guapísimas, y mi hermano Sam quería conocer a alguien porque en aquel momento estaba soltero", recordó esta semana a su paso por el programa de Seth Meyers.

"Se me ocurrió que lo único que necesitábamos es que alguien, una sola persona, me reconociera, y entonces nos presentaría a todas sus amigas y mi hermano tendría el camino allanado. De pronto una chica preciosa entró al agua y empezó a acercarse. Pensé que ya estaba todo hecho, pero pasó de largo... y fue directa a mi hermano para decirle: 'Oh dios mío, ¿eres Timothée Chalamet?'. Y él le dijo que sí sin dudarlo un momento".