Se vienen los Globos de Oro... pero antes, la alfombra roja

La élite del cine y la televisión comenzaba a desfilar este domingo por la alfombra roja de cara a los Globos de Oro, la ceremonia que abre la temporada de premios en Hollywood y que tienen a "La La Land" favorita con siete nominaciones.

La ceremonia abre a partir de las 17h00 locales (01h00 GMT del lunes), dos horas después de que las estrellas comenzaran a llegar al lujoso hotel Bervely Hilton --el mexicano Diego Luna y el director chileno Pablo Larraín entre los primeros-- en limusinas y grandes camionetas negras.

Además de "La La Land", el tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos, corren entre los favoritos los dramas familiares "Moonlight" y "Manchester by the Sea", con seis y cinco nominaciones, respectivamente, incluidas las categorías de mejor película, actuación y dirección.

"'La La Land' te lleva a un lugar al que sólo se puede ir en una película de Hollywood", mientras que "'Manchester by the Sea' se siente como la vida real" y "Moonlight" refleja la realidad de un "joven negro homosexual tratando de sobrevivir en un mundo al que no pertenece", explicó a la AFP Sasha Stone, editora del sitio awardsdaily.com, que coincide con que estas tres películas son grandes favoritas.

El comediante Jimmy Fallon es el anfitrión de esta fiesta de mucho champán, y será asistido por las hijas de Sylvester Stallone -- las "Jimmy's Angels" Sistine, Scarlet y Sophia-- que reciben el "Miss Golden Globe", un honor que se otorga a los hijos de respetados miembros de la industria.

El diario New York Post publicó que Fallon podría arrancar su presentación con una parodia de "La La Land": él haciendo el papel de Gosling y Nicole Kidman, nominada a mejor actriz de reparto por "Lion", el de Emma Stone.

Los Globos de Oro son entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Están en competencia el mexicano Gael García Bernal, que buca su segundo Globo de Oro consecutivo por su rol en "Mozart in the Jungle", y la película "Neruda" de Larraín, que está nominada a mejor película en lengua extranjera.

Es la segunda nominación para el cineasta --el año pasado por "El Club"--, que reconstruyó la persecución implacable a la que fue sometido en Chile el poeta Pablo Neruda en 1948, cuando el gobierno decretó ilegal al Partido Comunista y le retiró el fuero de senador.

Pero la competencia en esta categoría está difícil y tras la estatuilla están las francesas "Divines" y "Elle", la franco-iraní "The Salesman" y la alemana "Toni Erdmann", que suena como potencial ganadora.

No así en comedia. Está prácticamente cantado que "La La Land" ganará como mejor musical o comedia y sus protagonistas Gosling y Stone como mejores actores en ese género.

"Es una historia de amor y una película sobre el arrepentimiento, pero al mismo tiempo no es tan profunda y eso es una ventaja", añadió Stone.

Casey Affleck, Mahershala Ali, Viola Davis y Natalie Portman aparecen también como fuertes candidatos.

Portman parte como favorita al premio a mejor actriz dramática por su magistral papel en la cinta biográfica "Jackie", también dirigida por Larraín, sobre los días de la exprimera dama después del asesinato de su esposo John F. Kennedy.

En televisión, además de García Bernal, Gina Rodríguez compite por su papel en "Jane the Virgen".

También se destaca la historia criminal "American Crime Story: The People v. O.J. Simpson", que participa en cinco categorías.

La serie dramática "The Night Manager", que transmite el canal AMC, le sigue de cerca con cuatro, mientras que "Black-ish", "The Crown", "The Night Of", "This is US" y "Westworld" consiguieron tres cada una.

Los organizadores temían una torrencial lluvia este domingo por el pronóstico de la mayor tormenta en California en una década. Pero el día amaneció despejado y quien sabe si la noche esté estrellada... para hacerle honor a la canción de Gosling: "Ciudad de estrellas / ¿Estás brillando sólo para mí?...".