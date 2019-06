El gesto de buena voluntad de Melanie Griffith con la novia de Antonio Banderas

No es ningún secreto que la relación entre Melanie Griffith y la actual pareja de su exmarido Antonio Banderas, la empresaria y exmodelo Nicole Kimpel, ha tenido sus más y sus menos.

En un principio, cuando el exmatrimonio anunció oficialmente su intención de divorciarse -apenas unas semanas después de que él fuera fotografiado por primera vez con Nicole en el festival de cine de Cannes-, ambos hicieron hincapié en que seguirían siendo grandes amigos para proteger la unidad familiar, formada por su única hija en común, Stella del Carmen, y los otros dos que Melanie tiene fruto de relaciones anteriores: Dakota Johnson y Alexander Bauer.

Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a surgir fuertes rumores, avivados por las publicaciones que la propia actriz estadounidense compartía en su cuenta de Instagram, de que esa supuesta cordialidad no era real. Al parecer, a Melanie no le habría hecho ninguna gracia enterarse de que su exmarido había celebrado su cumpleaños al año siguiente de anunciar su separación con una fiesta en la casa que ambos compartieron en su día en Marbella a la que acudieron tanto Nicole como varios familiares suyos, y tampoco dudó en lanzar algún que otro dardo envenenado a la guapa holandesa publicando en la esfera virtual frases como "¿Estás saliendo con mi ex? Perfecto, me estoy comiendo un sándwich, ¿también quieres las sobras?" o celebrando el aniversario del día en que solicitó el divorcio de Banderas.

Afortunadamente para todos los implicados, el paso del tiempo todo lo cura y a finales del año pasado Nicole y Melanie ya coincidían sin ningún problema en reuniones familiares, como se encargó de dejar patente el malagueño en sus propias redes sociales.Ahora el trato entre las dos mujeres parece ser más bueno que nunca en vista de que hace tan solo unas semanas Melanie se animaba a promocionar la última aventura profesional de Nicole: una marca de accesorios -principalmente bolsos- que esta última ha lanzado en colaboración con su hermana gemela Barbara.

La estrella de Hollywood ha alabado los diseños de su última colección públicamente incluyendo una imagen de varios de sus modelos en su perfil para dar la mayor visibilidad posible a la firma entre sus cientos de miles de seguidores.