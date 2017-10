Adele se embolsó el año pasado cerca de 58 mil dólares al día

Al margen de la profunda decepción que vivieron sus seguidores, y ella misma, con la repentina cancelación de los dos últimos conciertos de su gira mundial, lo cierto es que, en lo que respecta al plano económico, la cantante Adele puede darse por satisfecha con los resultados que se desprenden de tan exitoso periplo y, también, con las millonarias ventas de su último trabajo discográfico, el aclamado '25'.

Tanto es así, que ahora se ha desvelado que la intérprete británica se embolsó el año pasado casi 20 millones de dólares en beneficios, siendo sus principales fuentes de ingresos tanto sus multitudinarios espectáculos en directo como las más de 20 millones de copias que ha venido despachando su álbum desde su publicación en 2016.

"La fascinante trayectoria de Adele no deja de acumular triunfos y, sobre todo, una increíble cantidad de dinero, mucho más del que parece que necesitará en el futuro. Lo más sorprendente de todo es que, a pesar de sus ganancias, Adele siempre ha sido muy cuidadosa con el dinero y no le gusta malgastarlo. En cualquier caso, estamos hablando de una de las estrellas más grandes del planeta, si no la más grande", apuntan desde el diario The Sun.

Lejos de conformarse con su ingente patrimonio económico, que queda perfectamente ilustrado con los 58.000 dólares diarios que se derivan de sus ingresos del pasado ejercicio fiscal, la artista inglesa podría hacer crecer aún más su imperio si, como apuntan desde su círculo más íntimo, se está realmente planteando aceptar una jugosa oferta para disfrutar de su propia residencia de conciertos en Las Vegas.

"Esos días en los que solo las viejas glorias venían a retirarse a Las Vegas están cerca de llegar a su fin. En los últimos años, hemos visto cómo artistas de primera categoría se animaban a actuar aquí y ahora todos los hoteles quieren contar con estrellas de gran magnitud. Caesar's Palace tiene a Mariah Carey, Planet Hollywood tiene a Britney Spears y nosotros queremos a Adele", aseguraba un ejecutivo del hotel Wynn tras revelar que la mencionada oferta estaba valorada en 20 millones de dólares y que la vigencia del contrato sería de un año.