Adele quiere afincarse de nuevo en Londres

Ha pasado un año escaso desde que la cantante Adele y su marido Simon Konecki desembolsaran cerca de siete millones de dólares para hacerse con una mansión llena de comodidades y, al igual que otras divas de la canción, establecerse así en uno de los barrios más lujosos y exclusivos de Los Ángeles, Beverly Hills. Sin embargo, parece que la aventura americana de la intérprete inglesa podría llegar pronto a su fin, ya que desde su círculo más cercano se deja entrever ahora que la familia al completo estaría planeando cruzar nuevamente el Atlántico para volver a afincarse en Londres, la ciudad natal de la artista y en la que reside la mayor parte de sus seres queridos.

"Adele tenía una imagen de Los Ángeles que no se corresponde con la realidad o con la experiencia que ella está viviendo ahora mismo ahí. Por otro lado, en Londres tiene a toda su familia y a sus mejores amigos, que es lo más importante que Adele tiene en su vida", explica un amigo de la estrella, madre del pequeño Angelo (4) junto al empresario, al diario británico Daily Star.

Esta no es la primera vez que los allegados de la cantante de 29 años ejercen de portavoces oficiosos para sugerir una posible vuelta de Adele a sus raíces. De hecho, poco después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre, la intérprete inglesa no habría podido disimular su decepción ante el nuevo escenario político de su país de acogida.

"La reacción que tuvo Adele en caliente fue la de decir que se iba a marchar de Los Ángeles. Ella fue una de las muchas personalidades que apoyaron la candidatura de Hillary Clinton y estaba convencida de que ganaría los comicios", explicaba entonces un confidente al periódico The Sun.Más allá de aquellos factores de índole política o familiar, lo cierto es que la artista ya había confesado durante su truncada gira por su país natal que extrañaba profundamente aquellas costumbres y tradiciones culturales con las que había crecido y de las que solo se había desprendido con su decisión de mudarse a Estados Unidos.

No obstante, la última de sus visitas a la capital británica, la que tuvo lugar la semana pasada para poner fin a su gira mundial con cuatro macroconciertos en el estadio de Wembley, no tuvo precisamente el desenlace esperado, ya que a falta de dos recitales para cerrar por todo lo alto tan exitoso tour, las cuerdas de Adele volvieron a resentirse y le obligaron a cancelar repentinamente los espectáculos.

"Decir que tengo el corazón roto sería poco para describir cómo me siento. Las dos últimas noches que he tenido en Wembley han sido las mejores de mi vida, los mejores conciertos que he dado en toda mi carrera", explicaba profundamente afectada a través de un comunicado.