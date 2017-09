Aerosmith cancela conciertos en Chile y otros países por enfermedad de Tyler

La banda Aerosmith canceló su presentación en el festival Santiago Rock City, prevista para el próximo sábado en la capital chilena y otras tres presentaciones en Latinoamérica debido a problemas de salud del cantante Steven Tyler, informó hoy la productora.

"Stgo Rock City lamenta anunciar que debido a graves problemas de salud presentados por el cantante Steven Tyler, la banda Aerosmith se ha visto en la obligación de cancelar todos sus conciertos programados de este tour", dijo la productora en un comunicado.

La banda estadounidense, según el comunicado, corroborado por otro enviado por el grupo mismo, debió cancelar sus conciertos en Curitiba (Brasil) este 27 de septiembre; Santiago (30 de septiembre), Rosario (Argentina, 3 de octubre) y Monterrey (México, 7 de octubre).

"Lamentablemente, debido a problemas médicos inesperados, el vocalista, Steven Tyler, tuvo que solicitar ayuda médica y fue informado sobre su imposibilidad de viajar y actuar", precisó el comunicado de la banda.

"Steven espera recuperarse completamente con el descanso. Con los cuidados apropiados estará pronto de vuelta para seguir rockeando alrededor del mundo", añadió.

El propio Tyler escribió luego: "A toda Suramérica, Brasil, Chile, Argentina y México. Lo siento mucho y siento que los he decepcionado. No estaré disponible para continuar con los últimos 4 conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por orden médica, luego del concierto en Sao Paulo. Por favor no se preocupen".

"No estoy en una situación de riesgo vital, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato, para poder realizar mis futuras presentaciones... Prometo que volveré. Lamentablemente la salud no espera y es algo que ni siquiera pude prever para estos shows", añadió.

La productora del Santiago Rock City puntualizó que a pesar de la baja de Aerosmith, el festival se mantendrá con dos jornadas, el 29 y 30 de septiembre en el estadio Monumental, de la capital chilena.

Anunció además que se devolverá el 50 por ciento del valor de las entradas correspondientes al sábado, que los interesados podrán solicitar desde el 4 de octubre en el mismo punto de venta donde fue adquirido.

El programa del sábado incluye las presentaciones de Tyler Bryant and the Shakedown, The Who y Guns N' Roses, mientras el domingo subirán al escenario Kuervos del Sur, Marky Ramone y Def Leppard.