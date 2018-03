Afrodisíaco estrena "Quién Te Besó" junto a Samy y Sandra Sandoval

La agrupación panameña Afrodisíaco, está de estreno hoy; pues su nuevo sencillo "Quién Te Besó" junto a "Los Patrones de la Cumbia", Samy y Sandra Sandoval, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Los ganadores de la Gaviota de Plata en la Categoría Folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2016, esta vez decidieron unirse a los grandes de la música típica panameña para mostrar todo lo bueno que ofrece la misma, a través de una mezcla de ritmos y voces que nos harán bailar.

"A tí te estoy vigilando y nadie me lo contó, abajo del palo e' mango yo vi que alguien te besó...ahy moreno de mi vida quién te besó, dime quién te besó...ahy quién te besó esa no fui yo...no sé por qué insistes en decir que me besaron, si yo sólo soy tuyo negra, tuyo...te pasas todo el tiempo celándome, últimamente esquivándome, yo sólo vivo pa' usted, morena de mi vida...dime dime con quién fue, dime yo quiero saber...", dice parte de la nueva producción.

Este tema es una fusión de ritmos urbanos y tambor chiricano. Una de las vocalistas de esta agrupación, Miroslava Herrera, expresó a Telemetro.com que "queremos demostrar con esta canción lo rico que evoluciona de este tambor tradicional...demostrar que todos estor ritmos modernos son hijos del tambor tradicional, del tambor afrodescendiente de Panamá, la canción tiene mucha picardía, como es la personalidad de nuestro pueblo...invitamos a todos a que gocen con esta canción, ya está en todas las emisoras así que, que disfruten "Quién Te Besó"".



"Quién Te Besó" puede escucharse presionando AQUÍ.