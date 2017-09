Aldo Ranks estrena videoclip de su nuevo sencillo "Fiesta"

¡Watatin! Hace casi un mes atrás, el cantante de éxitos como "Parrandero" y "El Alicate", Aldo Ranks, estaba en grabaciones del videoclip de su próxima pieza musical, en el cual, había dejado mucha intriga porque ni siquiera había revelado el nombre del nuevo hit.

Pues les cuento que, el cantante del género de reggae, Aldo Ranks, estrenó hace apenas unas horas su más reciente producción audiovisual y lleva por nombre "Fiesta". Pero eso no es todo, ya que lanzó este video tal cual fuera una "Fiesta" en un evento privado donde asistieron diferentes personalidades de la música y del espectáculo, entre ellos Alberto Gaitán del dúo musical Los Gaitanes.

Nuestro querido presentador Stevens Joseph también estuvo en el lanzamiento, así que seguro podremos ver muy pronto a través de Tu Mañana qué tal quedó la "Fiesta" de nuestro "Artista de todos los tiempos".

Se prendio la #FiestaTataki con el lanzamiento del nuevo video #Fiesta de nuestro gran amigo @aldoranks507

Cabe destacar que, "Fiesta" tiene ese toque único de Aldo Ranks donde te invita a disfrutar la vida y, a siempre gozarse cada momento como si estuvieras en una fiesta. Este trabajo audiovisual está bajo la producción de Dj Greg y bajo el lente de Jefferson Correa.

Y si aún no has escuchado "Fiesta", no te preocupes, te la dejo por aquí y como dice Aldo Ranks: "…Fiesta es lo que quiere la gente".