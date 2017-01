Alejandro Sanz contará con "invitados sorpresa" en homenaje a su disco

El cantante Alejandro Sanz tardó cerca de tres semanas en desvelar a todos los admiradores que acumula en las redes sociales que el misterioso proyecto que se traía entre manos a finales de diciembre consistía en un concierto especial para conmemorar el 20 aniversario de su disco más aclamado, 'Más', pero lejos de haber adoptado ahora una actitud mucho más transparente con su público, el intérprete ha preferido seguir sometiéndoles a un tenso juego de suspense al dejar entrever, sin nombrarles, que en su esperado recital se darán cita algunos de los artistas más célebres de la escena internacional.

"Ocho motivos por los que no puedes perderte el concierto 'Más es más' de Alejandro Sanz el 24 de junio de 2017: el concierto con más artistas nacionales e internacionales invitados", reza el mensaje que el artista incorporó a su perfil de Twitter, parte de una cadena de tuits con la que la promotora del espectáculo se ha encargado de publicitar el evento en las redes sociales.

"Una noche para celebrar la carrera de Alejandro Sanz y el disco que cambió la música en español", es otra de las ocho razones que la compañía, y de forma indirecta el propio cantautor, han esgrimido para convencer a todos sus fans del carácter irrepetible de la velada que tendrá lugar este verano en el estadio Vicente Calderón de Madrid.

Aunque faltan todavía meses para poder ver a Alejandro Sanz reinterpretando en el famoso recinto, que será demolido poco después de acoger el espectáculo, los célebres temas de su gran obra maestra discográfica -entre los que no faltarán sencillos tan recordados a día de hoy como 'Corazón Partío', 'Y si fuera ella' y 'Amiga mía'-, el artista de origen gaditano parece no ser capaz ahora mismo de desconectar ni por un segundo de la ingente tarea que tiene por delante para conseguir que el concierto pase a los anales de la historia.

"Mi ilusión tiene fecha", confesaba recientemente en su espacio virtual. "No me dan ataques de nostalgia, de todos los tiempos, el presente es el que me gusta MÁS", sentenciaba sobre el optimismo que le invade en estos momentos.