Ally Brooke lanzará su primer sencillo en solitario este próximo otoño

La cantante Ally Brooke, una de las cuatro integrantes que quedaron en el inicialmente quinteto femenino Fifth Harmony tras la dramática partida de la ahora superestrella Camila Cabello, se prepara estos días para tratar de emular el éxito cosechado por su antigua compañera de grupo con el próximo lanzamiento, este mismo otoño, del esperado sencillo con el que dará el pistoletazo de salida a su ilusionante trayectoria en solitario.

"No tengo palabras para describir lo feliz que estoy de haber firmado con [la discográfica] Atlantic Records y [el sello] Latium Artists. Es un sueño hecho realidad para mí, de verdad, y me siento extremadamente agradecida de contar con un equipo que de verdad confía en mí y en mi visión artística", reza el comunicado emitido por la joven de 25 años.

Aunque de momento no se ha fijado una fecha concreta para el estreno de su primer tema como solista, del que tampoco ha adelantado detalle alguno en relación con el estilo o la temática que tratará en él, la intérprete ha querido resaltar en la misma nota de prensa que, como ya había dejado entrever en entrevistas anteriores, ha disfrutado de plena autonomía creativa a lo largo de todo el proceso que culminará con su debut discográfico.

"Creo que el mejor regalo con el que puede soñar cualquier artista es contar con la libertad necesaria para expresarse tal y como es. Estoy deseando compartir mi arte y mi trabajo con todo el mundo", ha sentenciado con entusiasmo.Hay que recordar que, al igual que hiciera Lauren Jauregui en su colaboración con el DJ Steve Aoki -el tema dance 'All Night'-, Ally ya había probado suerte en las listas de éxitos al margen de Fifth Harmony -una formación que oficialmente no ha sido disuelta pero de la que es poco probable que vuelva a ensamblarse en el futuro próximo- al ejercer de invitada especial en los singles 'Look At Us Now', de la banda Lost Kings, y 'Perfect', del productor DJ Topic.